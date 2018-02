Van lekken verdachte oud-wethouder Jos van Son weer op vrije voeten

DEN BOSCH - Jos van Son, de oud-wethouder die deze week werd aangehouden op verdenking van het lekken over de burgemeestersverkiezing in Den Bosch, is weer op vrije voeten. Hij is nog wel verdachte, laat het Openbaar Ministerie weten.

Van Son ontkent dat hij iets te maken heeft met het lek. Toch werd hij dinsdag door de Rijksrecherche aangehouden. Bij een doorzoeking van zijn huis werden telefoons, een iPad en computers in beslag genomen. Van Son noemde zijn aanhouding eerder deze week onderdeel van een 'heksenjacht'.

LEES OOK: Lekken rondom burgemeestersbenoeming: huis van opgepakte oud-wethouder al eerder doorzocht

Geheime informatie

De 64-jarige Van Son maakte geen deel uit van de vertrouwenscommissie die over de burgemeestersbenoeming gaat. Toch denkt het Openbaar Ministerie dat hij geheime informatie in zijn bezit had en heeft gelekt aan het Brabants Dagblad.

Raadslid Sjef van Creij werd eerder al aangehouden in de zaak. Hij zat wél in de vertrouwenscommissie die op de hoogte was van de burgemeestersprocedure. Van Creij reageerde verbaasd op de aanhouding van een tweede verdachte.