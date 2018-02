Weggewaaide kiel wil opgehaald worden door eigenaar, liefst voor carnaval!

DEN BOSCH - Het was even schrikken voor Roos Daamen. Ze reed met haar auto in Den Bosch bij het Brugplein toen een rijkelijk gedecoreerde kiel op haar auto waaide. Nu zoekt ze de ongetwijfeld diep ongelukkige eigenaar. Een oproep die ze deed, werd al bijna duizend keer gedeeld op Facebook.

"De kiel hing op de ruitenwisser bij de auto voor me. 'Ik dacht nog: wat een rare manier om je kiel te laten drogen na het wassen!" Een windvlaag was genoeg om hem op de auto van Roos te blazen. "Ik heb mijn auto aan de kant gezet en flink getoeterd, maar er werd niet gereageerd." Toen besloot ze hem zelf maar mee te nemen en een oproep te plaatsen. "Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om hem te laten liggen."

Ze heeft de kiel al onderzocht, maar heeft geen flauw idee van wie hij kan zijn. Het is wel duidelijk dat er jaren spaarwerk mee gemoeid is. Roos: "Ik weet dat er een embleem op zit waar er maar veertig van zijn gemaakt. En het oudste embleem komt uit 1967."

Zielig in de kast

Roos hoopt dat haar oproep op tijd wordt gespot door de eigenaar, zodat deze de carnaval niet hoeft te vieren zonder kiel. "Hij hangt nu zielig en alleen in mijn kast."

De eigenaar kan reageren op haar Facebookbericht.