NAC aast op meer na monsterzege op Heracles: 'Nu nog geen feestvreugde of polonaise'

BREDA - De euforie was afgelopen woensdag groot in Breda, NAC had Heracles thuis met 6-1 op de donder gegeven. Maar coach Stijn Vreven ziet zijn spelers graag met beide benen op de grond. NAC speelt zondag alweer uit bij Excelsior. "Wij willen en moeten meer, dus nu nog geen feestvreugde of polonaise", zo laat de NAC-trainer weten.

Enorm was de ontlading, woensdagavond. Spelers waren dolblij en de supporters klommen op de banken. Terecht, want het was een belangrijke en prima overwinning van de Bredase ploeg. Ook om een andere reden logisch, want de geel-zwarte aanhang is dit seizoen niet erg verwend met (thuis)overwinningen.







'We willen en moeten meer'

Vreven drukte de feeststemming na afloop al vrij snel de kop in. Ook twee dagen later blijft hij nuchter over de monsterscore. "Ik heb tegen mijn spelers gezegd dat dit geen normale uitslag is in een eredivisieduel. Het was wel een overwinning die we nodig hadden en waar we op kunnen bouwen, want we willen en moeten meer."







"Wij moeten er zondag opnieuw staan", vervolgt de Belg. "Na afloop geniet je wel, maar daarna denk je al heel snel over hoe we Excelsior zondag kunnen pakken. Er is geen reden voor feestvreugde of polonaise. In die situatie zitten we nog niet."

Wie gaat er keepen tegen Excelsior?

Tegen Excelsior kan Vreven niet beschikken over de geschorste Arno Verschueren, die tegen Ajax en Heracles rechtsback speelde. Hij wordt hoogstwaarschijnlijk vervangen door Fabian Sporkslede.



Grote vraag is meer wie er bij NAC onder de lat staat zondag. Nigel Bertrams is namelijk terug van een schorsing. Gaat hij Mark Birighitti in het doel vervangen? "Mark heeft woensdag bezwezen dat hij een degelijke match kan spelen en Nigel heeft dat al gedaan voor zijn schorsing", zegt Vreven over de keeperskwestie. "Ik maak de keuze naar eer en geweten en in mijn hoofd heb ik die al gemaakt. Ik ga die niet vertellen, want de tegenstander zal daar ook rekening mee houden." Bovendien hebben de keepers zelf ook nog niet gehoord wie zondag tegen Excelsior de gelukkige is.

Zondag om 14.30 uur is alles duidelijk.