'Playback af en toe een nummertje', zo spaar je je stem met carnaval

EINDHOVEN - Komende dagen wordt het voor veel Brabanders zuipen, lallen en buiten in de kou naar de optocht kijken. Het logische gevolg: na carnaval is de stem ver te zoeken. Logopedist Silke van Niel van logopediepraktijk Eindhoven geeft tips om dit te voorkomen.

Na carnaval is het altijd drukker in de praktijk merkt Silke elk jaar: "We geven bijvoorbeeld vocal massages. Dat is om al je spieren in je strottenhoofd, je keelgebied, schouders en nek extra ontspanning te geven." Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Daarom een paar tips:

Tip 1: articulatie

We hebben snel de neiging om harder te gaan praten als de muziek hard staat en we elkaar niet goed kunnen verstaan. Volgens Silke is het veel slimmer om beter te articuleren: "Als je beter articuleert gaat de druk van de keel en komt de activiteit meer in de mond te liggen."



Tip 2: lage stem

Als je toch luider moet spreken, praat dan met een lage stem: "Door een lage toonhoogte komt er minder druk op de keel. Als je lager spreekt, is de keel meer ontspannen."



Tip 3: oordoppen

Je zou denken dat oordoppen alleen zijn om je gehoor te beschermen, maar volgens Silke is er nog een bijkomend voordeel: "Veel mensen denken dat ze door oordoppen harder gaan spreken. Dit is niet per se zo. Oordoppen filteren het geluid waardoor je je beter kan richten op iemand anders zijn stem en daardoor spreek je vaak toch minder luid terug."



Tip 4: playbacken

Er is natuurlijk niets zo lekker als keihard meebrullen met je favoriete carnavalskraker. Toch adviseert Silke om af en toe een nummertje te playbacken: "Dat meelallen is heel intensief voor je keel. Tussendoor gewoon een nummertje playbacken om je stem wat rust te geven. Niemand zal het verschil merken, maar je bespaart wel je stem."



Tip 5: water drinken

Tussendoor water drinken is niet alleen beter tegen de kater, maar ook heel goed voor de stembanden: "In je keel zit veel slijm en je stembanden zijn slijmvliezen die veel vocht nodig hebben. Drink dus voldoende water. Het smeren van de keel met een borreltje werkt op lange termijn eigenlijk averechts."