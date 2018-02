'Zou je seks hebben met een docent voor een 8?' Eis tegen 'dickpic-docent' Daan V. acht maanden cel

De docent werkte op het Heerbeeck College in Best.

BEST - 'Zou je seks hebben met een docent voor een 8? Of een ‘dickpic’ sturen voor een 7,5?’ Daan V, een leraar van het Heerbeeck College in Best, stuurde dit soort appjes naar zijn leerlingen. Ook wordt de 24-jarige man verdacht van het hebben en verspreiden van kinderporno. Justitie wil daarom dat hij anderhalf jaar de cel in gaat, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

De voormalig docent stond vrijdag voor de rechter in Den Bosch. Met aftrek van zijn voorarrest zou hij nog zo’n vier maanden de gevangenis in moeten. V. zou drie scholieren om seks en foto’s van hun geslachtsdelen hebben gevraagd in ruil voor een hoger cijfer. Dit ziet het Openbaar Ministerie (OM) als poging tot verleiding.

'Was niet uit op seks'

De man ontkent dat hij uit was op seks. Hij geeft toe dat hij de berichten heeft gestuurd, maar deed dit naar eigen zeggen om te kijken hoe ver de leerlingen zouden gaan in het kader van sexting en omkoping. Het was niet met ‘kwade bedoelingen of om seks met ze te hebben’.

De 13-jarige jongens wezen hem af en stuurden geen foto's. Wel stapten ze naar een andere docent met hun verhaal. V. werd op non-actief gezet en het Heerbeeck College deed aangifte tegen hem, vorig jaar mei.

V. had de scholieren gevraagd om de gesprekken te wissen. Dat deden ze ook. Maar twee hadden wel screenshots van de appjes gemaakt, zodat ze die konden laten zien.

De oud-leraar Nederlands was ook de mentor van de drie leerlingen. Hij zegt dat hij snapt dat hij zich moet laten omscholen en dat hij niet meer als leraar met minderjarigen kan werken. "Dit was dom, onprofessioneel en niet ethisch."

"Ik vind het erg wat voor gevolgen dit heeft gehad voor de leerlingen, hun ouders en de school. Ik zou willen dat ik de tijd terug kon draaien", zegt hij. "Voor mijn allerlaatste woord is maar één woord gepast: sorry!"

Neefje misbruikt

De politie vond op zijn telefoon zes foto’s en vier filmpjes met kinderporno. Door chatgesprekken ontstonden er ook vermoedens over ontucht. De man werd er ook van verdacht zijn 7-jarige neefje te hebben misbruikt. Maar daar wordt hij niet officieel van beschuldigd, omdat er geen verder bewijs voor is gevonden.

De officier van justitie wil dat hij terug de cel in gaat omdat hij als leraar en mentor een voorbeeldfunctie had en jongeren juist had moeten beschermen. De advocaat van de leraar pleit ervoor zijn cliënt niet terug naar de gevangenis te sturen zodat deze meteen met zijn behandeling of therapie kan beginnen.

De raadsman vindt dat de man zijn straf in voorarrest, zo’n drie maanden, al ruimschoots heeft uitgezeten en vindt de eis veel te hoog. Hij benadrukt dat de chatgesprekken uiteindelijk tot niets hebben geleid.