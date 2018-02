Ireen Wüst weet hoe je een olympische medaille pakt, acht keer was het raak

GOIRLE - De teller staat voor Ireen Wüst op acht Olympische medailles, daarmee is ze de meest succesvolle Nederlandse olympiër. De schaatsster uit Goirle komt tijdens de Olympische Spelen van Pyeongchang in actie op vier afstanden. Wüst kan haar collectie Olympische medailles dus nog uitbreiden. In aanloop naar die wedstrijden kijken we nog eens terug op haar olympische carrière tot nu toe.

Op 12 februari 2006 won Wüst haar eerste gouden medaille. Met een persoonlijk record van 4.02,43 was ze de snelste in Turijn. "Ik snap er helemaal niets van. Dit kan gewoon niet", zei Wüst na haar zege.









Tijdens haar eerste Olympische Spelen won ze ook een bronzen plak, ze werd achter de Canadese schaatssters Cindy Klassen en Kristina Groves derde op de 1500 meter.



Vancouver 2010

Waar Wüst in Turijn goud won op de 3000 meter, pakte ze vier jaar later goud op de 1500 meter. Bijzonder was dat Mark Tuitert dat jaar dezelfde afstand won. Daarmee was Nederland het eerste land na de Sovjet-Unie in 1964 dat de heren-dames dubbelzege op de 1500 meter pakte.



Voor haar gouden medaille werd ze in het Holland Heineken House gehuldigd door Guus Meeuwis.









Sotsji 2014

Vijf keer eremetaal! De derde keer dat Wüst actief was op het grootste wintersportevenement van de wereld maakte ze ook de grootste indruk. In Sotsji haalde ze vier jaar geleden maar liefst vijf medailles op. Twee keer goud en drie keer zilver.



Acht jaar na haar gouden medaille op de 3000 meter in Turijn volgde weer goud op die afstand. Haar tijd in Sotsji was veel beter dan in Italië: 4.00,34. “Weer goud, voor de derde keer sinds 2006. Als ik het goed tot me laat doordringen, word ik emotioneel. Natuurlijk wist ik dat ik momenteel eigenlijk de beste ben. Maar je moet het toch nog maar even doen”, was de reactie van de Goirlese.









Na de gouden plak volgde drie keer zilver. Op de 1000, 1500 en 5000 meter moest ze iedere keer één concurrent voor laten gaan. Op de ploegenachtervolging won Wüst nog een keer goud, met Lotte van Beek, Marrit Leenstra en Jorien ter Mors zette ze een nieuw olympisch record neer.



