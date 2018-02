Bossche kiel en eigenaar herenigd na wonderlijke tocht door Oeteldonk , eigenaar kan carnavallen

DEN BOSCH - "Ik ben een héél blij menneke", glundert Jan van Megen uit Den Bosch. Zijn historische kiel verdween op mysterieuze wijze en maakte vrijdag een wonderlijke tocht van 700 meter door Oeteldonk. Dankzij een eerlijke vinder zijn Jan en zijn kiel net op tijd herenigd voor carnaval.

Er bestaan veel hilarische carnavalsverhalen, maar die van Jan van Megen komt dit jaar met stip binnen op nummer één. Al 25 jaar loopt hij het Bossche carnaval af met zijn kiel, vol onderscheidingen en emblemen. Jan: "En zoals het hoort gaat die kiel dus nooit in de wasmachine na afloop. Dat is gewoon traditie." Maar zijn vrouw besloot daags voor de carnaval om het historische carnavalspak toch eens duchtig te luchten in de garage.

Komisch drama

Het was de eerste akte van een komisch drama. Want bij Jan stonden eerst de tranen van verdriet in zijn ogen. "Ik wilde vrijdagmiddag om half vier aan de carnaval beginnen, dus ik loop naar de garage maar de deur stond wagenwijd open en mijn kiel was nergens te bekennen. Ik had geen flauw idee hoe dat kon. Mijn vrouw en zoon wisten ook van niets."

Het carnaval leek voor Jan helemaal in het water te vallen. Want een Oeteldonker zonder kiel, dat is toch zoiets als Den Bosch zonder de Sint Jan? Maar het geluk keerde in zijn voordeel. De kiel werd al snel gevonden door stadsgenoot Roos Daamen. Zij plaatste op haar facebookpagina een foto van de kiel. 'Gevonden. Wie is de eigenaar?'









Ruitenwisser

Vervolgens maakte Omroep Brabant er een bericht over dat Jan onder ogen kwam. Via de redactie kwam hij daarna in contact met Roos en is hij nu gelukkig herenigd met zijn geliefde kiel. Tegelijk met dat klein geluk, kwam ook de wonderlijke tocht van de kiel aan het licht. Wat bleek? Zijn vrouw ging met de auto boodschappen doen, reed de garage uit en de kiel bleef achter de ruitenwisser van het achterraam haken.

Al wapperend liftte de kiel van de Gasthuispoort mee tot aan het Brugplein, ongeveer 700 meter verderop. Daar belandde het kledingstuk op de motorkap van Roos. "Ik dacht nog: wat een rare manier om je kiel te laten drogen na het wassen", zegt Roos.

Elf glaasjes bier

"Ik heb nu tranen van vreugde in mijn ogen", zegt Jan. "Het was een emotioneel moment, want ik heb al zo veel meegemaakt in die kiel." Voor Roos had hij een dikke knuffel als dank. "En ik heb elf glaasjes bier beloofd als ik haar in Oeteldonk tegenkom", laat Jan weten vanuit het café waar hij naar toe is gesneld in zijn kiel. Met een bloemetje voor de kastelein om ze alvast te bedanken voor een heerlijke carnaval.