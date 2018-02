Willem II bekert 'gewoon' tegen Feyenoord, protest Roda JC afgewezen

ZEIST - Willem II speelt in de halve finale van het KNVB-bekertoernooi ‘gewoon’ tegen Feyenoord. Het bestuur betaald voetbal van de KNVB heeft het bezwaar van Roda JC tegen het afkeuren van een doelpunt in de verloren bekerwedstrijd tegen Willem II afgewezen. De Kerkraadse club wilde de laatste fase van de kwartfinale in Tilburg laten overspelen met een 2-3 voorsprong.

De videoscheidsrechter had die derde Limburgse treffer vorige week afgekeurd, waarna Willem II via strafschoppen de halve finale bereikte. In die wedstrijd nemen de tricolores het in De Kuip op tegen Feyenoord.



'Videoref in de fout'

In de aanloop naar de 2-3, van de Duitser Donis Avdijaj, maakte Roda-aanvaller Mikhail Rosheuvel hands. Dat was de scheidsrechter ontgaan. Voordat de rechterspits vervolgens de beslissende voorzet gaf, kwam eerst Willem II nog kortstondig in balbezit. Volgens Roda had de videoscheidsrechter daarom niet mogen ingrijpen.



De KNVB vroeg de internationale spelregelcommissie IFAB om advies. Die heeft duidelijk gemaakt dat een besluit van de scheidsrechter over spelaangelegenheden bindend is, ook als de videoscheidsrechter foutief advies geeft.