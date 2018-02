Auto vliegt in brand tijdens tankbeurt, snelle reactie voorkomt erger

HAPERT - Een auto is vrijdagmiddag in brand gevlogen bij een tankstation aan de Oude Provincialeweg in Hapert. Niemand liep letsel op maar de Smart ging helemaal in vlammen op.

De brand ontstond omstreeks half zes. De oorzaak is niet bekend. De bestuurder merkte tijdens het tanken de brand. Eerst werd geprobeerd om het vuur te doven met een poederblusser.

Toen dat niet lukte, is de brandende auto snel op afstand geplaatst van het tankstation om erger te voorkomen. De toegesnelde brandweer kreeg het vuur onder controle maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De omgeving van de brand is daarna door de brandweer schoongespoten.