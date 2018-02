Overvaller bedreigt medewerkers Kruidvat in Eindhoven

EINDHOVEN - Een overvaller heeft vrijdagavond het personeel van de Kruidvat aan het Nederlandplein in Eindhoven bedreigd. De man kwam rond zes uur binnen en ging er met geld vandoor.

De dader vluchtte en ging er op een fiets vandoor in de richting van de Zuiderzeelaan. Er is niemand gewond geraakt.

Volgens de politie is de dader ongeveer 40 tot 50 jaar oud en sprak hij Engels. Hij droeg een grijze muts, zwarte sjaal en oorwarmers. Ook had hij een grijze sportbroek met een gele streep aan de zijkant aan. Op zijn capuchon staat de tekst you&me. Verder droeg hij grijs/witte sportschoenen en grijs/oranje handschoenen.

'Bel 112'

"Als mensen hem zien, mogen ze direct 112 bellen", aldus een woordvoerder van de politie. Verder kan ze nog weinig over de overval vertellen. Het is niet bekend waarmee de man de medewerkers bedreigde en of er nog klanten in de winkel aanwezig waren.

De politie wil graag meer weten over de overval en is op zoek naar getuigen.