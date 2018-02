Baasje breekt been als hond het op een lopen zet

AARLE-RIXTEL - Je gaat nietsvermoedend een stukje wandelen met je hond en belandt met gebroken been in het ziekenhuis. Het overkwam een man uit Aarle-Rixtel vrijdagmiddag na een ongelukkige valpartij met de hondenriem.

De man was zijn hond aan het uitlaten bij een bosperceel in Aarle-Rixtel. Toen de hond plotseling een fazant zag, stoof hij er achteraan. Zijn baasje ging door dit spontane jachtinstinct letterlijk onderste boven en brak bij de ongelukkige val zijn been.

Het ambulancepersoneel kon in het natuurgebied niet met de ziekenwagen tot bij het slachtoffer komen. Daarom werd de brandweer opgeroepen. Die knipte een hek open waarna de ongelukkige hondeneigenaar over een grote afstand per brancard naar de ambulance kon worden vervoerd.