FC Oss en FC Den Bosch mogen polonaise gaan dansen; FC Eindhoven en RKC druipen af

EINDHOVEN - De spelers van FC Oss en FC Den Bosch kunnen met een zalig gevoel carnaval gaan vieren. Beide ploegen haalden vrijdagavond uit in de 24e speelronde van de Jupiler League. FC Oss droogde Almere City af (5-1); terwijl FC Den Bosch afrekende met FC Eindhoven: 4-0. RKC Waalwijk beleefde een afgang bij hekkensluiter FC Utrecht (5-2).

Jong PSV had het carnavalsprogramma in de Jupiler League donderdagavond al ingezet met een 2-0 nederlaag bij koploper NEC. Helmond Sport sloot de speelronde af tegen FC Dordrecht. Het duel begon een halfuur later, omdat er eerst sneeuw moest worden geruimd. De Helmondse equipe verloor nipt: 3-2.

FC Den Bosch – FC Eindhoven 4-0



In De Vliert werd de enige Brabantse derby van de 24e speelronde afgewerkt. Twee keer eerder troffen de twee teams elkaar al dit seizoen, beide malen (voor de competitie en in een oefenwedstrijd) won FC Den Bosch. Beide ploegen misten overigens een speler wegens een schorsing. De thuisclub moest het stellen zonder Sam Kersten; FC Eindhoven trad aan zonder aanvoerder Branco van den Boomen. Scheidsrechter was Stan Teuben, de coming man uit Aarle-Rixtel.



Het duurde lang voordat in deze ontmoeting werd gescoord. Jordy van der Winden brak de ban, voor de thuisclub, na een overigens gave aanval.



Na ruim een kwartier in de tweede helft was het duel eigenlijk al gespeeld: Niek Vossenberg en Sven Blummel bepaalden de tussenstand op 3-0. Vooral de treffer van Blummel was een beauty!

Het drama voor de ploeg van de nieuwe trainer David Nascimento werd in de 75e minuut nog groter: Vossebelt kopte raak uit een vrije trap: 4-0. Even hiervoor had Eindhovens gelegenheidscaptain Mart Lieder geel gekregen nadat hij Jens van Son een beuk had uitgedeeld.



FC Dordrecht – Helmond Sport



Helmond Sport blijft het ondermaats doen. Trainer Roy Hendriksen wil zijn laatste seizoen op mooie wijze afsluiten, maar vrijdag ging zijn ploeg voor de dertiende keer ten onder. De aftrap van het treffen in het stadion van de schapenkoppen werd verplaatst naar 20.30 uur. Er moest sneeuw worden geruimd.



Aanvankelijk was alleen een gele kaart voor de Helmondse verdediger Bram Zwanen de moeite van het vermelden waard. Daarna was het woord aan Denis Mahmudov, de Macedoniër zette de thuisclub met een mooi schot in de 24e minuut op 1-0. De vijfde winst op rij voor FC Dordrecht behoorde zo nog steeds tot de mogelijkheden. Jordy Thomassen dacht hier anders over, op slag van rust herstelde hij het evenwicht (1-1). In de 56e minuut kwam de thuisclub echter andermaal aan de leiding, Robert Mutzers sloeg toe. Een kwartier later lag nummer drie achter de Helmondse keeper Stijn van Gassel: Gustavo Hamer wist hem te passeren. Weer was het Thomassen, die, in de 81e minuut, de spanning terugbracht. Helaas voor Helmond Sport bleef het hierbij.Drie punten hield FC Oss over aan zijn eerste drie wedstrijden in de derde periode. Tegen het eveneens wisselvallig presterende Almere City zou het een wel eens hele klus worden om de punten in eigen huis te houden. Zeker, omdat Niels Fleuren geschorst was en diverse spelers geblesseerd waren.Toch begon de thuisclub uitermate voortvarend. Binnen de kortste keren opende Istvan Bakx de score: 1-0 dus. Het was de eerste Jupiler-Leaguetreffer deze avond en zeker niet de laatste. Onder meer, omdat de gasten door clubtopscorer Arsenio Valpoort op gelijke hoogte kwamen. Nog voor de rust kwam FC Oss andermaal aan de leiding, nu dankzij de zevende competitietreffer van Richard van der Venne. Het werd zelfs 3-1 door Huseyin Dogan. Na een klein uur kon de Osse aanhang andermaal juichen: Van der Venne was weer succesvol. Hij stond op de goede plek na fenomenaal werk van Ragnar Oratmangoen. Vervolgens hielp Van der Venne FC Oss ook aan de 5-1.Hans de Koning, de nieuwe trainer van RKC, heeft de Waalwijkse formatie nog niet van een winnende injectie kunnen voorzien. Jong FC Utrecht was op papier te kloppen, maar of dat een garantie was? Niet bepaald, zo bleek na 32 minuten, toen leidde de thuisclub reeds met 4-1!Toch mocht het begin er voor RKC zijn. In de 14e minuut scoorde Ingo van Weert op fraaie wijze de 0-1. De vreugde was echter van erg korte duur. Zes minuten nadien stond het 2-1 door doelpunten van Sylla Sow en Mohamed Mallahi. En weer enkele minuten later gaf het scorebord 3-1 aan, andermaal door toedoen van Sow, na overigens erg klungelig verdedigend werk aan RKC-zijde. Mallahi maakte er vervolgens 4-1 van, opnieuw nadat de Waalwijkse defensie zwaar in de fout was gegaan. En dan te bedenken dat de Domstedelingen veruit het minste scoren van alle clubs in de eerste divisie. Wat moet De Koning, de ex-keeper, zich ongelukkig voelen. Zeker toen Sow voor de derde keer doeltreffend mocht uithalen (5-1). Van Weert bepaalde de eindstand op knappe wijze op 5-2, nadat hij even tevoren net als ploeggenoot Serginho Greene nog een gele kaart had gekregen.