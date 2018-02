Carnavallen? Nee, wintersport of naar de zon!

EINDHOVEN - De één is al maanden bezig met zijn pèkse en kan niet wachten om de komende dagen hossend door te brengen. De ander vlucht juist nu de provincie uit. Het is weer carnavalsvakantie. En dat betekent niet alleen dat de kroegen (en hun bezoekers) vollopen, maar ook vliegvelden en de wegen naar wintersportgebieden.

Dorianne van Halteren van Disma Reizen in Eindhoven geeft aan dat het de laatste tijd druk is geweest. “Veel mensen gaan op wintersport, maar we merken ook dat veel klanten de zon opzoeken.”

Er werden de laatste tijd volop reizen geboekt naar bijvoorbeeld Jamaica, Curaçao en de Canarische Eilanden bij haar. “Weet je wat er ook veel geboekt is?”, zegt ze. “Lapland! Een fantastische bestemming. Niet zozeer voor wintersporters, maar voor sneeuwliefhebbers.”





'Wij ontvluchten carnaval'

“Wij gaan op vakantie om de carnaval te ontvluchten”, vertelt een vrouw op Eindhoven Airport. “De jeugd is thuis. Die gaan er vol tegenaan en dat hoef ik niet te zien.”

“Ik ben er wel aan toe. Ik heb hard gewerkt, nu is het tijd om te gaan skiën. Met carnaval heb ik niet zoveel”, vertelt een man die op het punt van vertrek staat naar een wintersportgebied.