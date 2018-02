Carnaval vieren in je eigen garage? Bas en Carry doen het al 33 jaar

TILBURG - Carnaval vieren in je eigen garage? Dat klinkt anno 2018 een beetje vreemd, maar in de jaren 50 en 60 was het heel normaal. De pastoor verbood in die jaren om carnaval te vieren, en dus werd het feest vaak gevierd in huiselijke kring. Bas en Carry Hutten uit Tilburg zetten al 33 jaar met vrienden hun garage op z'n kop. Maar na komende zaterdag zetten ze een punt achter die traditie. "Het is nu mooi geweest."

Bas en Carry Hutten waren gewend om in huiselijke kring carnaval te vieren. Daarom besloten zij om in 1985 hun deuren te openen voor carnavalsorkest De Dukers uit Tilburg. Dagenlang werd er gefeest. Iedereen bleef slapen en er werd samen gegeten. "Maar het is mooi geweest", zegt dochter Debby Hutten. "Mijn vader is alweer 74 jaar, je moet toch een keer stoppen."

'Iedereen kwam bij ons binnen'

Om de traditie van de jaren 50 in stand te houden werd het feest traditioneel in de garage gehouden. "Vanaf buiten zag je een leeg huis, maar als je in de tuin kwam, dan zag je de hele feesttent al vol staan." Velen prominenten wisten de gang naar de garage te vinden. Onder meer de commissaris van de Koning en de burgemeester kwam langs.



Hutten gaat het feest missen. "Andere verenigingen die bij ons binnen kwamen dachten vaak: 'Waar zijn wij in terecht gekomen.' Maar gelukkig kunnen we er nog één keer van genieten."