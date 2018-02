KNMI waarschuwt voor gladheid op de wegen, code geel tot de vroege ochtend

EINDHOVEN - Het KNMI geeft code geel af tot in de vroege zaterdagochtend en waarschuwt voor gladheid op de wegen.

Winterse buien trekken vrijdagavond en -nacht over de provincie. Vooral in het westen en zuidwesten is er enige tijd kans op (lichte) sneeuw, later overgaand in regen.

Glad door sneeuw en bevriezing

Vooral op lokale wegen kan hierdoor gladheid optreden. Het gebied met sneeuw trekt langzaam oostwaarts en neemt in intensiteit af. Geleidelijk gaat de sneeuw in het westen over in regen of natte sneeuw. 

In de loop van de avond en in de nacht kan het, ook vooral op lokale wegen, plaatselijk glad worden door bevriezing van natte weggedeelten.