Favoriet Kimberly weggestemd in halve finale van The Voice of Holland

Kimberly schopt het ver in The Voice of Holland (foto: ANP)

HILVERSUM - Kimberly Maasdamme is er vrijdagavond niet in geslaagd om de finale van The Voice of Holland te bereiken. De 26-jarige zangeres uit Breda zong het nummer Sweet Dreams van Beyoncé. Ze kreeg enthousiaste reacties van de jury, maar het publiek stemde haar naar een zesde plaats en daarmee lag ze eruit.

Kimberly zat in het team van Waylon. Hij prees zijn pupil omdat zij zelfs voor zes danseressen nog alle aandacht weet op te eisen. "Jij weet je staande te houden voor een groot publiek. Jij bent een van de talenten die dat kan.

Ook Miss Montreal was enthousiast: "Je zong heel strak en zuiver. Jij kan heel veel aan." Maar het publiek besloot dus anders. Ze mocht niet meer voor de tweede keer het podium betreden om een finaleplaats in de wacht te slepen.