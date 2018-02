Bedrijven schreeuwen om 'gouden handjes', Techniekcentrum Brainport wil tekort oplossen

DEURNE - In Deurne gaat in september het Techniekcentrum Brainport open. Met deze opleiding op mbo-niveau hopen het ROC ter AA en bedrijven in de Peel meer 'gouden handjes' af te leveren. Momenteel kunnen veel maakbedrijven niet groeien door een tekort aan vakmensen.

De techniekstudenten werken straks drie dagen bij een van de elf deelnemende bedrijven en volgen twee dagen per week theorie- en praktijkles in het Techniekcentrum. Daarmee wijkt de opleiding enigszins af van de bestaande Beroeps Begeleidende Leerweg (bbl-traject) waarbij de verdeling vier bedrijfsdagen en één dag opleiding is.

Onderwijs

De bedrijven die meedoen aan het Techniekcentrum Brainport bepalen ook mee hoe het onderwijs eruit gaat zien. Het gaat om vakken zoals metaalbewerking, constructie, mechatronica en onderhoudstechniek.

Het Techniekcentrum Brainport in Deurne is een initiatief van ROC Ter AA, Brainport Industries College en elf maakbedrijven in de Peel. De gemeente Deurne levert een financiële bijdrage.