Busje botst op boom en komt boven sloot tot stilstand

BOXTEL - Een busje is in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen een boom gebotst langs de Esscheweg in Boxtel. Dit gebeurde rond halfeen. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.

Het busje kwam boven een sloot tot stilstand. De bus is ernstig beschadigd, maar de bestuurder slaagde erin er zelf uit te komen. Hij is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Reinigingswerkzaamheden

Een bergingsbedrijf heeft het busje meegenomen. Vanwege de ernst van het ongeluk en reinigingswerkzaamheden werd de Esscheweg enige tijd afgesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.