VVD Oosterhout wilde al eerder van burgemeester Stefan Huisman af

OOSTERHOUT - De VVD in Oosterhout wilde al in 2010 af van burgemeester en partijgenoot Stefan Huisman. Dat blijkt uit memo's uit de periode 2009-2011, die BN DeStem heeft ingezien. De liberale fractieleider van destijds, Alexander Wijers, vroeg toen naar mogelijkheden om Huisman te ontslaan.

Volgens Wijers viel de burgemeester in slaap tijdens vergaderingen en vertegenwoordigde hij Oosterhout niet goed. Ook werd gesproken over Huismans alcoholprobleem. Collega-politici voelden niets voor ontslag, weet BN DeStem.

LEES OOK: ‘Burgemeester Oosterhout maakte zich schuldig aan seksuele misdragingen’

Huisman bleef aan en werd in 2015 herbenoemd. Onlangs moest hij het veld ruimen nadat hij zich had misdragen op de kerstborrel van de gemeente. Zeker vijf vrouwen hebben geklaagd over ongewenste handtastelijkheden.

LEES OOK: Oosterhout doet aangifte van lekken in affaire oud-burgemeester Huisman 'Dit is niet acceptabel'