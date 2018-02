Tieners onderkoeld en bewusteloos op straat na zuipen sterke drank tijdens carnaval

ETTEN-LEUR - Twee tieners zijn vrijdagavond door agenten onderkoeld op straat gevonden in Etten-Leur. "Ze hadden een lichaamstemperatuur van 34 graden", twittert wijkagent Ruub Tromp.

"Een van de twee was nog redelijk aanspreekbaar, maar de ander was buiten bewustzijn", laat Tromp weten. De tieners lagen op de Leurse Dijk en hadden de nodige sterke drank op. Met een ambulance zijn de kinderen met spoed naar een ziekenhuis.gebracht. "Beiden hadden een lichaamstemperatuur van 34 graden en raakten steeds verder buiten bewustzijn."

De agenten slaagden er via-via in te achterhalen wie de tieners zijn. "Want dit konden ze zelf niet meer vertellen." Deze twee mochten hun roes uitslapen in het ziekenhuis.