'PvdA schrikt mensen af', lokale afdelingen doen onder andere naam mee aan verkiezingen

ASTEN - Veel lokale PvdA-afdelingen doen onder een andere naam mee aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Plaatselijke PvdA'ers verzinnen uitwegen omdat ze op 21 maart - na de teleurstellende landelijke verkiezingen - een nieuw zwaar verlies vrezen. Onder meer in Asten, Cranendonck en Geertruidenberg is de naam PvdA geschrapt.

In 2014 heette de Partij van de Arbeid in Cranendonck nog gewoon 'PvdA'. Nu doet de afdeling daar mee als lokale lijst Pro6. In Geertruidenberg neemt 'Morgen!' de plek van de Partij van de Arbeid en wat eerst PGA/PvdA was in Asten, heet nu alleen 'PGA'.

Beter af

"De naam PvdA schrikt mensen af", legt PGA-fractievoorzitter Ronald Beniers uit in Trouw.

Zeker elf lokale PvdA-afdelingen kwamen de afgelopen maanden tot de conclusie dat ze beter af zijn met een andere naam. Het is nu vaak een lokale lijst, meestal in samenwerking met andere progressieve groepen. Bij de verkiezingen in maart doen volgens de PvdA ruim veertig afdelingen mee met een naam die niet direct herkenbaar is als 'PvdA'.

Expertise

Een woordvoerder van de Partij van de Arbeid benadrukt tegenover de NOS dat het 'er de PvdA om gaat dat je een progressieve agenda voert en goed verankerd bent in de samenleving'. De keuze voor een naam laat de partij 'over aan de expertise van lokale mensen'.