'Hij vindt het vooral erg voor zijn fans', moeder Niek van der Velden is bij haar zoon in ziekenhuis

PYEONGCHANG - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zouden komen kijken, premier Mark Rutte, zijn ouders... Maar vlak voordat hij zijn debuut zou maken op de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang ging het mis voor snowboarder Niek van der Velden. Geen olympische race voor hem, maar een plek in het ziekenhuis.

Van der Velden liep bij zijn val in de nacht van vrijdag op zaterdag een zware breuk in zijn rechterbovenarm op. "Dit is niet echt wat we verwacht hadden, natuurlijk", vertelt moeder Edith, terwijl ze in het ziekenhuis wacht tot haar zoon uit de operatiekamer komt. "Verder gaat het goed met ons, hoor. Hij is zelf - zoals gewoonlijk - relaxed. Shit happens, zullen we maar zeggen."





'We waren ons net aan het installeren'

Een vervelender moment dan dit was echter niet denkbaar voor de 17-jarige snowboarder. Vlak voor zijn debuut tijdens de Olympische Spelen, nét voor de wedstrijd zou beginnen. "Hij maakte op dat moment nog een paar trainingsrondjes naar beneden", vertelt Edith. "Mijn man en ik liepen op dat moment het terrein op. We waren net voorbij de toegangscontrole en waren ons al een beetje aan het installeren toen ik een berichtje kreeg van de coach. Die meldde dat Niek gevallen was. Dat ze naar het ziekenhuis waren. Toen zijn wij ook naar het ziekenhuis gegaan."

Daar bleek dat de blessure van Niek zo ernstig is, dat hij niet alleen deze slopestyle-wedstrijd moest vergeten maar ook de big air-wedstrijd over anderhalve week. En dus zitten de Spelen er voor hem op voordat die begonnen waren. "Als zijn arm uit de kom was geweest, was het wat anders geweest", vertelt Edith. "Maar omdat de breuk op een moeilijke plek zit, moest er echt wel geopereerd worden. Dan lig je er even uit."

Van der Velden is meteen geopereerd aan zijn bovenarm. ,,De breuk is met een plaat aan elkaar gezet'', aldus teamarts Cees Rein van den Hoogenband. ,,Hij zal nog enige tijd in het ziekenhuis moeten blijven. We kijken morgen verder hoe Niek er aan toe is. Het is nu belangrijk dat de operatiewond goed herstelt en de zwelling afneemt.

Zijn ouders en coach Frank van der Putten zijn bij Van der Velden in het ziekenhuis.

'Dit siert hem'

Van der Velden rest niets anders dan opstaan en doorgaan. "Maar hij vindt het heel erg voor iedereen in Nederland die vannacht de wekker zette om hem in actie te zien en alle fans die hem aangemoedigd hebben van tevoren. Dat vindt hij eigenlijk nog vervelender dan die blessure, dat hij mensen moest teleurstellen. Dat siert hem."

