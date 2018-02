Slechts achthonderdste seconde: Ireen Wüst mist olympisch goud op 3 kilometer

PYEONGCHANG - Schaatsster Ireen Wüst uit Goirle heeft bij de Olympische Spelen in Pyeongchang de zilveren medaille gewonnen op de drie kilometer. Wüst klokte een tijd van 3.59,29. De overwinning ging naar Carlijn Achtereekte die met 3.59,21 een fractie sneller was dan Wüst. De bronzen medaille ging naar Antoinette de Jong, 4.00,02.

De Tsjechische Martina Sábliková (4,00,54) viel net buiten het podium. De vijfde plek ging naar Miho Takagi uit Japan in 4.01,35.

Karrenvracht

Ireen Wüst nam deel aan drie Winterspelen en won inmiddels een karrenvracht aan olympisch eremetaal: 4x goud, 3x zilver en 1x brons. In 2006 won de Goirlese haar eerste gouden medaille op de drie kilometer. Vier jaar later in Vancouver was ze de snelste op het koningsnummer, de 1500 meter. Haar derde olympisch goud veroverde Wüst in Sotsji 2014, opnieuw op de haar geliefde drie kilometer. In haar vierde Spelen in Pyeongchang is daar nu een zilveren medaille aan toegevoegd.

