Stomdronken Belg uit de sloot gevist, auto gestrand bij Moerdijk

ROOSENDAAL - Een stomdronken Belg is vrijdagnamiddag in Moerdijk door agenten opgepakt, nadat hij met zijn auto in een sloot was gereden.

Een getuige trof rond vijf uur een auto aan in een sloot aan de Koekoekendijk bij Moerdijk. Net op dat moment kroop de chauffeur in kennelijke staat uit de wagen. Reden voor de getuige om de politie in te seinen.

De 39-jarige Belg kwam na een blaastest op het politiebureau uit op 1460 ug/l. Dat is bijna zeven keer meer dan de toegestane limiet van 220 ug/l, ongeveer vergelijkbaar met twee glaasjes bier. Het rijbewijs van de Belg werd ingevorderd en hij heeft een dagvaarding gekregen. De officier van justitie zal later de hoogte van de boete bepalen.