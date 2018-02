Zo viert Brabant carnaval! [LIVEBLOG]

EINDHOVEN - Het is weer zover! In de hele provincie wordt carnaval gevierd, en hoe! Zaterdagmiddag zijn er talloze optochten, het Fijnfisjenie Café is eindelijk weer open en de kostuums zijn aangetrokken. Het is best koud, maar dat mag de pret zeker niet drukken.

Er zijn prachtige optochten in onder andere Lampegat (Eindhoven), Tullepetaonestad (Roosendaal) en zaterdagavond staat de populaire Lichtjesoptocht in Standdaarbuiten op de planning. Die is 's avonds live te bekijken op Omroep Brabant. Wie niet kan wachten, kan hier live meekijken met de optocht in Eindhoven.

Terugkijken

Vrijdagmiddag barstte het feest natuurlijk weer los met 3 Uurkes Vurraf, mocht je dat nog willen terugkijken, dat kan hier.