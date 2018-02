Mathieu van der Poel neemt revanche in Lille [VIDEO]

LILLE - Mathieu van der Poel heeft een week na zijn nederlaag op het WK Veldrijden in Valkenburg de draad weer opgepakt. Hij won de Krawatencross in het Belgische Lille.

Woensdag liet Van der Poel de cross van Maldegem aan zich voorbij gaan wegens ziekte. Hij heeft nu 7 van de 8 wedstrijd voor de DVV-Trofee gewonnen. Het is voor hem de 27ste overwinning in totaal dit seizoen. "Of ik hier reed met revanchegevoelens? Dat is veel gezegd. Dit zet het WK natuurlijk niet helemaal recht," zei hij na zijn overwinning tegen Sporza.



Met zijn overwinning spoelt hij het kater van vorige week een beetje weg. Toen werd hij slechts derde op het WK, terwijl hij de grote favoriet was.

De Belgen Tim Merlier en Laurens Sweeck werden tweede en derde. Wereldkampioen Wout van Aert werd slechts achtste.



Maud Kaptheijns uit Westerhoven werd tweede in Lille. Ze eindigde op dertien seconden van winnares Sanne Cant. Annemarie Worst werd derde.Kaptheijns begon goed en nam de eerste ronden de leiding. Maar het lukte haar niet om echt weg te rijden bij Cant. Halverwege de wedstrijd ging Cant Kapteijns voorbij en kon de Westerhovense slechts volgen.