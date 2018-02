Het all inclusive carnavalsarrangement: drie dagen onbeperkt worstenbrood en bier

DEN BOSCH - In Den Bosch is het volop feest. Oeteldonk! Je kon er zelfs daar een all inclusive carnavals-arrangement boeken. Drie dagen onbeperkt worstenbrood, bier en lekkere muziek. En voor de juiste kleding werd ook gezorgd. Zaterdag kwamen de eerste gasten aan.

Chloe Sterk is de eerste die gebruikmaakt van het arrangement: “Hoe spreek je het nu eigenlijk uit, carnaval? Jullie leggen altijd de klemtoon zo gek.” Melvin Oomes van het Bossche reisbureau Prijsvrij legt het geduldig uit. “Het is eigenlijk een beetje op zijn Braziliaans. Het is Car-na-val.”



Worstenbrood

Sterk én haar drie vriendinnen komen allemaal niet uit Brabant. Zaterdagmiddag kwamen ze aan in hun hotel, waar een heuse worstenbroodjesautomaat staat. “Het is echt een compleet pakket met alles er op en er aan,” zegt Sterk. En, hoe kan het ook anders: “We hebben al een aantal worstenbroodjes op!“



Over de juiste kleuren en de do’s and don'ts krijgen de dames nog wat uitleg. “Alaaf kan je hier niet zeggen,” aldus Oomes. “En die schoenen die je aan hebt zien er mooi uit, maar die gaan het niet overleven.”



Seks met die kale

“Ik denk dat we gewoon heel veel kroegentochten gaan houden, lekker veel bier en veel gezelligheid, vertelt Roxanne Heijmans. Ze heeft ook al wel een favoriet carnavalsnummer. “Ik vind dat nummer van, ik wil seks met die kale, altijd wel leuk. Dat blijft een hit!”