Wie heeft de origineelste carnavalsoutfit? Laat het ons zien!

EINDHOVEN - Eindelijk mocht dat prachtige 'pèkske' weer uit de kast! Want ons mooi verkleden, dat kunnen wij in Brabant. Ook zaterdag kwamen de allermooiste carnavalsoutfits alweer voorbij. Heb jij nog een mooie foto van je beste outfit? Stuur hem naar ons!

Leo (6) en Tadek (5) Rooijackers uit Rommelgat hadden misschien wel de mooiste kostuums van de dag. Al maandenlang wordt Vieze Jack thuis gedraaid op tv en YouTube. Echt alle liedjes kunnen ze meezingen. Geen wonder dus dat ze carnaval vieren in deze originele zelfgemaakte kostuums.

Sjefke

Deze outfit zal Björn van der Doelen zeker trots maken. Sjefke Vaeren, campagneleider van #carnavalvrij leverde 170.000 handtekening in in Den Haag. Deze carnavalsvierder steunt Sjefke volledig, dat is duidelijk.

Stuur jouw carnavalsoutfit

Heb jij ook zo'n mooie outfit? Of misschien je kind, je oma of zelfs je huisdier? Stuur hem ons via Twitter, Instagram of Facebook met de hashtag #fijnfisjenie en misschien zie je jezelf dan terug op Omroep Brabant!