Willem II kan geen potten breken en verliest in Almelo van Heracles

ALMELO - Willem II nam het in de 23e speelronde van de eredivisie op tegen Heracles Almelo. Eindstand: 1-0. Lees hier het liveblog terug.

92' Opnieuw een kans voor Heracles. Verdediger Tsimikas voorkomt een tweede treffer.





88' Een enorme kans voor Heracles, maar Branderhorst keert de inzet van Heraclied Brandley Kuwas. Willem II mag nog hopen op een punt.



85' Invaller Mo el Hankouri krijgt een kans op de gelijkmaker. Hij raakt een lage voorzet goed, maar de bal verdwijnt naast het doel.



78' Mo el Hankouri vervangt Chirivella bij Willem II.



75' Een kwartier voor tijd komt Willem II goed weg. Jamiro Monteiro schiet vanaf de rand van het strafschopgebied, maar Goalie Mattijs Branderhorst ziet de bal tot zijn opluchting naast gaan.



73' Willem II speelt beter dan in de eerste helft, maar het lukt de Tilburgers niet om grote kansen te creëren. De ploeg van Van der Looij probeert het vooral van afstand.



68' Wissel bij Willem II, Thom Haye maakt plaats voor Fernando Lewis. Heracles wisselt een paar minuten eerder al Niemeijer voor Osman.



59' Willem II creëert uit het niets twee grote kansen op rij. Eerst wordt een shot van Ogbeche geblokt. De aanval loopt verder en Jordy Croux krijgt een tweede schietkans, zijn schot wordt gestopt door Heracles-doelman Bram Castro.



57' Het is een rommelige fase. Willem II heeft wat meer overtredingen nodig. Dat levert Bartholomew Ogbeche geel op.



46' Willem II komt goed uit de kleedkamer en krijgt meteen een kans op de gelijkmaker. Het schot van Croux gaat net naast.



45' En dan is het toch raak voor Heracles Almelo. Vincent Vermeij is de doelpuntenmaker.





37' Grote kans voor Willem II via Ogbeche, maar hij schiet de bal naast het doel. Hij kreeg de bal op een presenteerblaadje van Sol.



34' Daaruit volgt een vrije trap voor Willem II. Maar de bal wordt weggewerkt. De rebound staat over de achterlijn.



33' Stevige tackle van Roland Baas op Jordy Croux. De verdediger van Heracles krijgt geel, tot onvrede van spelers en publiek van de thuisploeg. Vrije trap die volgt levert geen gevaar op.



31'





25' En enorme kans voor Vincent Vermeij uit de corner. De spits van Heracles schiet over.



21'





20' In de eerste twintig minuten is Heracles iets beter dan Willem II. De thuisploeg heeft een paar kansjes gehad, maar dat heeft nog geen goal opgeleverd. Willem II zet daar een afstandsschot van Ben Rienstra tegenover, hij schoot naast.



15' Het is vooral Heracles dat aandringt.



1'Er is afgetrapt in Almelo.





Drie punten

Willem II treft directe concurrent Heracles die op de twaalfde plek staan op de ranglijst. Willem II is de nummer veertien.



Eerder deze week, tijdens een midweekse speelronde boekte Willem II een ruime overwinning op VVV Venlo. Het werd 3-0.



De opstelling

Er is een wijziging ten opzichte van woensdag. Thom Haye speelt in plaats van Mo El Hankouri