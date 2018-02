Bewoner probeert brand in zijn huis te blussen en raakt daarbij gewond

Brand in een woning aan de Prinses Irenestraat in Oisterwijk. (Foto: Toby de Kort)

OISTERWIJK - Een man uit Oisterwijk is zaterdagmiddag lichtgewond geraakt toen hij een uitslaande brand in zijn huis aan de Prinses Irenestraat probeerde te blussen. De bewoner liep lichte brandwonden op en had rook ingeademd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek.

De brand brak rond kwart over vijf uit in een schuurtje achter in de tuin. Vermoedelijk is kortsluiting van een diepvriezer of koelkast de oorzaak geweest.

De vlammen sloegen al vrij snel daarna over naar de overkapping aan de achterzijde van de woning. Vandaar greep het vuur verder om zich heen. Dankzij snel ingrijpen van de brandweer, bleef de schade aan de woning beperkt tot de eerste etage. Op de begane grond brandde aan de achterzijde een deel van het huis uit.

Huiskatten

Het vuur heeft drie huiskatten op de vlucht gedreven. De dieren zijn nog spoorloos.

De brandweer is nog bezig met nablussen en de straat is tijdelijk afgezet. De woning zal vermoedelijk onbewoonbaar worden verklaard.