Automobilist verliest macht over stuur, auto belandt op zijn kant

RAAMSDONKSVEER - Een automobilist is zaterdagavond op de Werfkempenseweg in Raamsdonksveer de macht over het stuur verloren en de sloot ingereden. Vervolgens kwam de auto aan de andere kant van de weg op zijn kant tot stilstand.

Verschillende brandweerwagens, een ambulance en een traumahelikopter werden opgeroepen. De brandweer heeft het slachtoffer uit de auto gehaald.

Ziekenhuis

Het slachtoffer is uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.