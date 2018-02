PSV boekt nipte overwinning op Sparta

ROTTERDAM - Koploper PSV heeft zaterdagavond een moeizame overwinning op Sparta geboekt. De Eindhovenaren kwamen al vroeg op achterstand, maar wist die uiteindelijk om te zetten in een voorsprong: 1-2.

Het was Sparta dat brutaal aan de wedstrijd begon en binnen zes minuten via een kopbal van Kenneth Dougall op voorsprong kwam. Vlak voor rust lukte het PSV om de gelijkmaker te maken via Steven Bergwijn. Hij krulde de bal mooi binnen.



Na rust begon PSV scherp en maakte Bergwijn de 1-2 op aangeven van Luuk de Jong. Na de voorsprong zakte het spel van PSV in. Sparta kreeg een aantal grote kansen, maar PSV kwam goed weg. De drie punten gaan mee naar Eindhoven.



Jeroen Zoet is blij met de overwinning, al was het ook vanavond op het nippertje. "Wij geven de tegenstander nog iets te vaak het gevoel dat er iets meer te halen valt tegen ons."90+3'90+2' PSV komt goed weg in de slotfase. Zoet bokst een indraaiende bal weg.86' Weer een grote kans voor Sparta, Ache kopt net naast. PSV krijgt een grip op de ploeg uit Rotterdam.80'77'73' Mauro Junior gaat naar de kant, hij wordt vervangen door Rosario.72' Sparta is op zoek naar de gelijkmaker en krijgt een grote kans via Ahannach, maar Zoet brengt redding.70' Daar werd Sparta weer even gevaarlijk, maar PSV werkt de bal met man en macht weg.56' En dan is het toch raak! Steven Bergwijn knalt de bal hard in de netten op aangeven van Luuk de Jong: 1-2.55' Kans voor Arias. De bal gaat net naast.46' Lozano is in de rust alsnog vervangen.45' Het is rust in Rotterdam. PSV moet na rust flink aan de bak om drie punten mee terug naar Eindhoven te nemen.41' Goal voor PSV! Bergwijn krult de bal mooi binnen. Advocaat is het er niet mee eens, omdat hij een overtreding zag. Maar de goal blijft staan.36' Lozano heeft toch meer last dan gedacht. Hij ligt weer op de grond, maar ook nu speelt hij weer verder.32' Hirving Lozano ligt op de grond na een botsing met Sander Fischer. Hij heeft last van zijn linkerbeen, maar kan wel verder.30'23' PSV dringt aan, maar tot een hele grote kansen leidt het nog niet.16' De ploeg van Dick Advocaat blijft brutaal en probeert op de helft van PSV te voetballen.12' Bergwijn kapt zijn man uit en kan uithalen, maar hij schiet de bal over.7' Kansje voor PSV. Luuk de Jong schiet over.5' En PSV staat al op achterstand. Dougall kopt de bal binnen uit een corner.3'1' Er is afgetrapt in Rotterdam.De Eindhovenaren wonnen woensdag nipt van Excelsior met 1-0. Philip Cocu zei vrijdag op de persconferentie het volgende: "Ik hoop dat we verdiend winnen en goed spelen. Dat streven we na, maar we gaan er heen om de wedstrijd te winnen. Daar zullen we veel strijd voor nodig hebben. Want Sparta zal voor elke centimeter vechten. Dus het wordt geen eenvoudige wedstrijd."Marco van Ginkel is nog steeds niet hersteld van zijn knieblessure. Daarom staat Mauro Junior weer in de basis.