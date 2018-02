Gewonde man gevonden in Boxtel, waarschijnlijk neergestoken

BOXTEL - In de omgeving van de Stationsstraat en de Kasteellaan in Boxtel is zaterdagavond een gewonde man gevonden. De politie vermoedt dat hij is neergestoken.

Verschillende hulpdiensten waaronder een traumahelikopter werden opgeroepen om de man te helpen. Hij is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn.

Onderzoek

De politie is begonnen met een onderzoek en heeft inmiddels de plaats waar de man werd gevonden afgezet. Daar wordt sporenonderzoek gedaan. Ook worden eventuele getuigen opgeroepen om zich te melden. Er is nog geen verdachte aangehouden.