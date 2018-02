Man beroofd bij pinautomaat in Helmond, politie zoekt dader

HELMOND - De politie is op zoek naar een man die mogelijk verantwoordelijk is voor een beroving op de Deurneseweg in Helmond. Dat werd bekend via een melding op Burgernet.

Volgens een getuige zou de verdachte een man hebben beroofd van zijn portemonnee bij een pinautomaat.

De verdachte is een blanke man twintig jaar. Hij heeft een normaal postuur en is 1 meter 70 lang met donker haar. Verder draagt hij een lichte jas met bontkraag.

Onderneem geen actie

De politie waarschuwt om geen actie te ondernemen en direct contact op te nemen als iemand de man tegenkomt.