Carnaval met gouden randje: speler uit Waalre wint één miljoen euro in Staatsloterij

WAALRE - Een persoon uit Waalre kan dit carnavalsweekend de bloemetjes nog eens extra buitenzetten. Een Staatsloterijprijs van een miljoen euro is namelijk gevallen op een lot van een abonneespeler uit deze gemeente. Dat maakte de Staatsloterij zaterdagavond bekend.

Het betreffende lot heeft de nummers ‘FP 13902’. De prijs is belastingvrij. De Staatsloterij maakt nooit de identiteit van de winnaars bekend.

Er is ook nog een tweede Brabander die kan rekenen op een extra feestelijk carnaval dit jaar. Op een lot van een speler uit Eersel viel een prijs van 100 duizend euro belastingvrij. Het is geen miljoen, maar ook daar kan je natuurlijk best wat worstenbroodjes en rondjes bier van halen voor in de polonaise.

Gouden provincie

Brabant lijkt dit jaar überhaupt een gouden provincie om in te wonen als het gaat om het winnen in de Staatsloterij. De jackpot van dertig miljoen euro viel met Oud en Nieuw op een lot van een 62-jarige Tilburger, en in januari won een speler uit Bergen op Zoom ook al een miljoen euro in de loterij.