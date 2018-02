Twee goals van Bergwijn voldoende voor weer drie punten voor PSV

ROTTERDAM - Weer ging het moeizaam en wéér leverde het gewoon drie punten op. PSV zette in Rotterdam een volgende stap richting de landstitel door hekkensluiter Sparta zuinigjes met 1-2 te verslaan. Steven Bergwijn zorgde voor de beide treffers, die in tegenstelling tot de wedstrijd wel van grote kwaliteit waren.

Na afloop sprak de matchwinner over zijn beide goals. “Bij de eerste zag ik als enige optie om de bal door de benen te spelen om daarna met een schot de verre hoek te zoeken. Daar kon de keeper niet bij. Bij de tweede goal legde Luuk de Jong de bal perfect terug en kon ik ‘m inschieten.”



Veel emotie, want het ging stroef

Meteen na die tweede goal rende Bergwijn naar de dugout van PSV, om daar zijn goal te vieren. “Er zat veel emotie in, want het ging stroef. Dus ik was blij dat ik kon scoren. Ik had afgesproken dat als ik zou scoren, ik naar de kant zou gaan om te vieren. Na mijn eerste wachtte ik nog even, maar na mijn tweede moest ik wel.”



PSV wint dus weer en met nog maar elf wedstrijden te gaan lijkt de landstitel steeds meer in zicht te komen. Keeper Jeroen Zoet, die overigens met een cruciale redding ook een belangrijk aandeel in deze wedstrijd had, denkt het geheim van dit PSV te kennen.

“We hebben weer laten zien dat we een hecht team zijn, dat een voorsprong goed kan verdedigen. We geven tegenstanders nog wel teveel het gevoel dat er tegen ons iets te halen valt. Dat moeten we anders doen. Maar deze zegereeks moeten we voortzetten.”



Winst en dus carnaval

Sparta verslagen en dus kunnen de PSV'ers zich nu in het Carnaval storten. Want dat was de afspraak met trainer Phillip Cocu. Jeroen Zoet had het zekere voor het onzekere genomen.



“Ik hoorde het de trainer vrijdag zeggen, dus ik ben gisteravond voor de zekerheid al gegaan. Nee hoor. Grapje. Maar vanavond en morgen ga ik wel wat leuks doen, dus dat komt wel goed.”