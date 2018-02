Cheryl Maas maandag meteen in finale in Pyeongchang, Niek van der Velden nog in ziekenhuis

PYEONGCHANG - Snowboardster Cheryl Maas komt zondag niet in actie op de Olympische Spelen. De harde wind gooide roet in het eten voor Maas uit Uden die op het Phoenix Snow Park in actie zou komen op het onderdeel slopestyle. Dat onderdeel is nu verplaatst naar maandag. Dan is meteen de finale, want de organisatie heeft besloten de kwalificatie te schrappen.

Collega-snowboarder Niek van der Velden uit Nispen die zaterdag vlak voor zijn olympisch debuut in de training viel en zijn arm brak, moet voorlopig nog even in het ziekenhuis blijven.

Derde Olympische Spelen Maas

De wedstrijd van Maas staat nu dus op maandag gepland. Dit vanaf maandagnacht 2.00 uur (Nederlandse tijd). Maas zou als 24e van de in totaal 27 deelneemsters aan de beurt zijn in de eerste run op het Phoenix Snow Park. Daarna zou een tweede run volgen en dan de finale. Dat is niet meer het geval nu de organisatie heeft besloten dat alle 27 snowboardsters direct tot de finale worden toegelaten.

De 33-jarige Maas doet voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen. Later in het programma komt ze ook nog in actie op het onderdeel big air. Uit een bericht dat Maas tweette voor ze zaterdagnacht (Nederlandse tijd) in actie had moeten komen, blijkt dat ze erg veel zin heeft in haar derde olympische avontuur. Ze wil vooral ook anderen 'inspireren'.





Bij slopestyle leggen snowboarders een parcours af met meerdere schansen en rails. Ze mogen zelf bepalen welke 'tricks' ze onderweg laten zien aan de jury.

De snowboarders zijn overigens niet de enigen die last hebben van de harde wind in Pyeongchang. Ook het koningsnummer bij het skiën, de afdeling voor de mannen, kon zeterdagnacht (Nederlandse tijd) vanwege de harde wind niet doorgaan. Dit onderdeel in nu verplaatst naar donderdag.

Van der Velden nog even in ziekenhuis

De onfortuinlijke collega van Maas, snowboarder Niek van der Velden uit Nispen, mag het ziekenhuis in de buurt van Pyeongchang voorlopig nog niet verlaten. Van der Velden (17) viel zaterdag tijdens een training vlak voor hij zijn olympische debuut zou maken. Hij brak zijn rechterbovenarm.

LEES OOK: 'Hij vindt het vooral erg voor zijn fans', moeder Niek van der Velden is bij haar zoon in ziekenhuis

Rust is volgens Cees Rein van den Hoogenband, arts van de Nederlandse sporters op de Spelen, nu het belangrijkste medicijn voor de snowboarder. Hij moet daarom nog zeker een paar dagen in het ziekenhuis blijven voordat hij, samen met zijn ouders, naar huis kan. Van der Velden werd zaterdag meteen geopereerd. Hij zou in Korea meedoen op de onderdelen slopestyle en big air.

Volgens zijn trainer Frank van der Putten gaat het goed met de jonge snowboarder: “Hij voelt zich goed en heeft redelijk kunnen slapen. De bovenarm moest aan elkaar worden gezet met een plaat en een paar schroeven.”

'Paar salto's draaien'

Wanneer hij volledig is hersteld, zal Van der Velden volgens zijn trainer weer snel op zijn snowboard staan. Van der Velden weet volgens hem hoe het is om terug te komen van blessures. Vorig jaar was hij geblesseerd aan zijn enkel en hij heeft een keer een hersenschudding gehad. “Mijn verwachting bij Niek is dat hij de eerste is die weer een paar salto’s zal draaien”, aldus zijn coach.

Wüst moet op 1500 meter tijd neerzetten

Schaatsster Ireen Wüst komt maandag als eerste Nederlandse in actie op de 1500 meter. Wüst, zaterdag al goed voor zilver op de drie kilometer, neemt het in de elfde rit op tegen de Canadese Brianne Tutt. De schaatsster uit Goirle zal een zeer scherpe tijd moeten neerzetten. Haar belangrijkste concurrenten komen allemaal na haar op het ijs.

Marrit Leenstra komt in de rit na die van Wüst in de baan tegen de Poolse Katarzyna Bachleda. Een rit later is het de beurt aan Lotte van Beek tegen de Japanse Ayaka Kikuchi. En de beslissing valt in de laatste rit tussen de Japanse favoriete Miho Takagi en de Amerikaanse wereldkampioene Heather Bergsma.