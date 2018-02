Onderkoeld meisje gevonden naast fietspad, passanten bedekken haar met dekens en bellen ambulance

WAALWIJK - Op het fietspad naast het Halve Zolenpad in Waalwijk is in de nacht van zaterdag op zondag een onderkoeld meisje gevonden. Ze was moeilijk aanspreekbaar.

Mensen die haar zagen liggen, haalden dekens om haar mee te bedekken. Gewaarschuwde ambulancemedewerkers legden haar vervolgens op een brancard. Daarna is ze volgens getuigen 'geruime tijd' onderzocht in de ambulance.

Uiteindelijk is ze naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten sluiten niet uit dat het meisje teveel alcohol heeft gedronken tijdens carnaval.

Ook in Etten-Leur

Vrijdagnacht werden in Etten-Leur ook al twee tieners onderkoeld en bewusteloos op straat gevonden. Eén van hen was zelfs buiten bewustzijn. Ze hadden de nodige sterke drank op. Ook zij moesten naar het ziekenhuis.

Vrijdag waarschuwde het Rode Kruis carnavalsvierders al om zich warm aan te kleden - in laagjes - en niet te veel alcohol te drinken in de kou. "Want bij alcoholgebruik verwijden je bloedvaten, waardoor je sneller warmte verliest." Slachtoffers van onderkoeling kunnen het best een warme suikerrijke drank drinken in een liefst warme omgeving.

Extra eten of drinken meenemen

Uit onderzoek blijkt dat hooguit een op de vijf Nederlanders extra eten of drinken meeneemt als het koud is. Dat is volgens het Rode Kruis wel van belang 'om je energie op peil te houden en er voor te zorgen dat je warm blijft'.