Auto raakt van weg en veroorzaakt gaslek

DONGEN - Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag van de weg geraakt op de Fazantenweg in Dongen en raakte een gasstation. Hierdoor ontstond een gaslek. Volgens ooggetuigen ging het om een flink lek.

De auto kwam op de zijkant terecht. Toen de hulpdiensten aankwamen, was de bestuurder spoorloos. Die werd later alsnog gevonden en is naar een ziekenhuis gebracht.

Vanwege het gaslek werd de Fazantenweg tot kwart over acht zondagochtend afgesloten. Toen de situatie veilig was, werd de auto door een bergingsbedrijf getakeld. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.