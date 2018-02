Man uit doodsbedreigingen aan adres van de politie en wordt met getrokken wapens opgepakt

OOSTERHOUT - Een 43-jarige man uit Breda is zaterdagmiddag met getrokken wapens aangehouden in het politiebureau in Oosterhout. De man had 's ochtends verschillende keren de meldkamer gebeld en de politie bedreigd.

De man was kwaad over de manier waarop de politie omging met zijn aangifte. Hij riep doodsbedreigingen en zei dat hij met een wapen naar het politiebureau zou komen.

Naar huis

De man meldde zich korte tijd later - na een gesprek met een onderhandelaar - op het politiebureau in Oosterhout. Daar werd hij aangehouden. Agenten trokken bij zijn arrestatie hun wapen, maar de man bleek geen wapen bij zich te hebben.

De verdachte mocht later op de dag naar huis. Hij moet zich op een later tijdstip bij de rechter verantwoorden.