Duitser opgepakt met koffer en boodschappentas vol hennep

GELDROP - Een Duitse automobilist reed zaterdagmiddag door Geldrop met bijna zeven kilo aan henneptoppen in zijn auto. Hij is aangehouden.

De automobilist liep tegen de lamp tijdens een controle op de Barrier.

Onderzoek

"Bij het openen van de kofferbak zagen we een grote big shopper staan en een koffer", laat de politie weten. Toen ze die openden, bleken daar de henneptoppen in te zitten. De hennep is in beslag genomen en de man uit Berlijn zit vast voor verder onderzoek.