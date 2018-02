Eerbetoon aan oorlogsheld uit Oud Gastel die sneuvelde in Korea

HOENGSEONG - Premier Mark Rutte heeft zondag de Nederlanders herdacht die meevochten en de mannen die sneuvelden in de Koreaanse Oorlog. Hij stond uitgebreid stil bij de acties van overste Den Ouden uit Oud Gastel die omkwam en postuum de Militaire Willems-Orde ontving.

Luitenant-kolonel Marinus den Ouden voerde het bevel over de eerste groep Nederlandse militairen in Korea. Den Ouden kwam in februari 1951 om het leven tijdens de slag om Hoengseong. "Hij was een van de 123 Nederlandse soldaten die hoogste prijs betaalden, strijdend voor vrijheid in Korea", aldus Rutte.



Brabantse militairen

Den Ouden (1909-1953) hoorde bij de naar schatting honderden militairen uit Brabant die waren uitgezonden. In Oud Gastel is er een straat naar hem genoemd. Het Korps Commandotroepen in Roosendaal eert hem permanent op de eigen website. Het ministerie van defensie haalde hem een paar jaar geleden uit de vergetelheid met een portret.



Hoeveel Brabanders exact sneuvelden in de Koreaanse oorlog is onzeker. Op internet circuleren diverse namenlijsten van gesneuvelde militairen uit Eindhoven (4) Tilburg (3) Den Bosch (2) Gemert (1) en Roosendaal (1) en Grave (1). Die lijsten zijn vaak incompleet. Momenteel loopt er een onderzoek met als doel een heldere namenlijst te krijgen. Er is de laatste jaren meer belangstelling voor deze vergeten groep uit deze vergeten oorlog.



De namen van gesneuvelde Brabanders staan afgebeeld in de oude kerk van Waalre. Daar is in september ook ieder jaar een grote herdenking.



Schouder aan schouder

"Vandaag tonen wij onze respect aan de gesneuvelde Nederlandse soldaten en hun Koreaanse kameraden, met wie ze schouder aan schouder hebben gevochten. Hun moed, hun vastberadenheid en hun opoffering mogen nooit worden vergeten", zei Rutte bij het stenen monument dat is afgeleid van een molen.



Over het boek zei de premier dat hij hoopt dat 'dit zal helpen meer bekendheid te geven aan de betrokkenheid van Nederland bij de Koreaanse Oorlog'.