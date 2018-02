Gewonde man in Boxtel inderdaad slachtoffer steekpartij, verdachte (22) uit Tilburg aangehouden

BOXTEL - De gewonde man die zaterdagavond op straat in Boxtel werd gevonden, is inderdaad het slachtoffer van een steekpartij. Het slachtoffer is een man van 34 uit Sint-Michielsgestel. Voor de steekpartij is zaterdag vlak voor middernacht een verdachte uit Tilburg van 22 aangehouden. Hij zit nog vast voor onderzoek.

Slachtoffer en verdachte zijn bekenden van elkaar, zo maakte de politie zondag bekend. Zaterdag gaf de politie al aan dat de gewonde man vermoedelijk was neergestoken, dit blijkt dus het geval.





De verdachte werd aangehouden in een huis aan de Stationsstraat in Boxtel. Het slachtoffer werd daar zaterdagavond rond halftien door een voorbijganger op straat gevonden. De voorbijganger belde vervolgens de politie.

Slachtoffer nog in ziekenhuis

Het slachtoffer werd zaterdagavond naar het ziekenhuis gebracht en ligt daar volgens de politie nog steeds. Hoe de man uit Sint-Michielsgestel er aan toe is, is niet bekend.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Dit wordt nog onderzocht. De 22-jarige verdachte kon volgens de politie worden aangehouden na onderzoek in de buurt van de Stationsstraat.