Zo viert Brabant zondag carnaval [VOLG HET LIVEBLOG]

De zaterdag overleefd? Mooi, we mogen weer! (Foto: Ginopress)

EINDHOVEN - Een beetje uitgeslapen? Stevig ontbijtje op? Mooi, dan kunnen we er weer tegenaan! Het belooft een mooie carnavalszondag te worden. Er trekken in de hele provincie weer optochten door de straten, zoals die in Kruikenstad (Tilburg).

De dag begon een beetje nat, maar na de middag klaarde het in vrijwel de hele provincie op. De zaterdag overtreffen qua weer zal misschien niet lukken, maar zolang het droog is, klagen we niet!

Wie vandaag niet meer de hort op gaat, kan lekker vanaf de bank de Tilburgse optocht bekijken, dat kan hier. Er zijn ook jeugdoptochten zondag, zoals die in Schaijk. De jeugd heeft fantastisch werk afgeleverd, vindt onze verslaggever Ferenc.

Pastoor

De pastoor van Lampegat startte de dag feestelijk tijdens de mis, door het lied 'Hallo Allemaal' uit de Luizenmoeder te zingen voor de kerkgangers.

Zaterdag

Wil je nog even nagenieten? Alle hoogtepunten van zaterdag kun je terugkijken op ons liveblog van zaterdag.

Geniet, maar ben voorzichtig met (sterkte) drank, zo waarschuwt het Rode Kruis. Het was in het Eindhovense Catharina Ziekenhuis namelijk al flink druk vanwege alcoholvergiftigingen en valpartijen. Pas op met sterke drank en kleed je goed warm aan, zodat je er nog even tegenaan kan de komende dagen!