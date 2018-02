Carnavalsdrukte in het ziekenhuis, verschillende alcoholvergiftigingen en valpartijen

EINDHOVEN - Op de Eerste Hulp van het Catharina Ziekenhuis merken ze ook dat het carnavalsfeest echt is losgebarsten. Sinds vrijdagavond kwamen er al acht gevallen van alcoholvergiftiging binnen. Iedereen was boven de 18 jaar oud.

Daarnaast waren er nog 17 ‘alcoholgerelateerde’ incidenten, laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten. Volgens het ziekenhuis gaat het vaak om valpartijen, zoals van de fiets vallen of van een tafel. In al die gevallen hadden de mensen gedronken.

Nog meer?

Carnaval duurt nog een paar dagen, dus de verwachting is dat de cijfers nog oplopen.

Het Rode Kruis waarschuwde voorafgaand aan het feest al voor alcohol vanwege de kou. De kans op onderkoeling namelijk is groot. Een meisje in Waalwijk, en twee tieners in Etten-Leur raakten de afgelopen twee dagen onderkoeld en moesten naar het ziekenhuis.