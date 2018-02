Kan NAC op bezoek bij Excelsior tweede uitzege van dit seizoen boeken? [LIVE]

ROTTERDAM - NAC is om 14.30 uur begonnen aan de uitwedstrijd tegen Excelsior tijdens de 23ste speelronde van de Eredivisie. De ploeg van trainer Stijn Vreven hoopt een vervolg te kunnen geven aan de klinkende 6-1 thuiszege op Heracles Almelo van afgelopen woensdag. Volg hier alle hoogtepunten van het duel.

35. Sterkere fase van NAC, dat veelvuldig aan de bal is en Excelsior terugdrukt op eigen helft. Het leidt echter nog niet tot uitgespeelde kansen.

33. Corner NAC. Pablo Mari kopt de bal voorlangs. Gevaar geweken voor Excelsior.

31. Luigi Bruins trapt de bal hard en laag richting de verre hoek, maar Bertrams tikt de bal op tijd weg.

31. Vrije trap voor Excelsior op een gevaarlijke plek van het doel van Bertrams. Pablo Mari beging een overtreding.

26. Gele kaart voor Manu Garcia na een lichte overtreding. Vierde gele kaart van het seizoen voor de middenvelder van NAC.

21. Na bijna een kwart wedstrijd is het duel in evenwicht (0-0). Vijftien eerdere onderlinge duels tussen Excelsior en NAC in de Eredivisie in Rotterdam leverden ook een gelijke balans op, met elk zes zeges voor beide ploegen en drie gelijke spelen.

14. Opnieuw mag Hicham Faik van afstand schieten, maar zijn schot is een gemakkelijke prooi voor Betrams. Na het eerste kwartier heeft Excelsior een licht overwicht, tot zichtbaar ongenoegen van NAC-trainer Stijn Vreven.

Slecht zicht

Onze verslaggever Ronald Sträter heeft niet de allerbeste plek in het stadion toegewezen gekregen...

10. Mike van Duinen is namens Excelsior dicht bij een doelpunt maar aan zijn doelpoging ging een overtreding van een medespeler vooraf. Scheidsrechter Danny Makkelie geeft een vrije trap voor de Bredanaars.

7. Daar komt NAC goed weg. Een afstandschot van Hicham Faik gaat via de paal langs het doel van Bertrams. Eerste grote kans voor de thuisploeg.

4. Eerste kans voor NAC! Angeliño schiet hard met link op het doel van Excelsior, maar doelman Theo Zwarthoed brengt redding en tikt de bal over de lat.

1. De bal rolt in het Van Donge & De Roo Stadion!

Snakken naar zege

NAC is in de Eredivisie al acht uitwedstrijden op rij zonder zege. De laatste winst buiten Breda dateert van 23 september 2017 (0-2 tegen Feyenoord).

Rentree Bertrams

Nigel Bertrams staat weer onder lat bij NAC. Zijn schorsing zes wedstrijden zit erop zodat collega-keeper Mark Birighitti weer op de reservebank belandt.