'Hallo allemaal', pastoor onthaalt kerkgangers Lampegat met hit uit De Luizenmoeder

LAMPEGAT - ‘Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent.' Zo onthaalde deken/pastoor René Wilmink zondag de bezoekers van de carnavalsmis in de Catharinakerk in Eindhoven 'Goed dat je hier bent midden in de stad. Huis van gebed van Lampegat’, zong hij verder. De kerkgangers hadden een ovationeel applaus over voor deze geheel eigen versie van het welbekende liedje uit de hitserie De Luizenmoeder.





Behalve op deze unieke versie van het liedje, trakteerde de deken/pastoor de aanwezigen in de kerk ook op een aantal grappen. De carnavalsmis van zondag is hierdoor nu al een van de hoogtepunten van carnaval in Lampegat.