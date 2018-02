Kind aangereden door auto in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Op de route van de carnavalsoptocht in Kaatsheuvel is zondagmiddag een kind aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde in de Peperstraat, vlakbij het Klavier.

De bestuurster van de auto mocht als laatste de straat nog in voordat die tijdelijk werd afgesloten voor verkeer. Door onbekende oorzaak ging het fout en werd het kind aangereden. Het kind is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Volgens omstanders ging het om een flinke klap, maar leek het met het letsel van het kind mee te vallen.