Lachgasballonnetje kopen? Jongeren verkopen tijdens carnaval ballonnen op straat zonder toestemming

TILBURG - Op het Piusplein in Tilburg zijn tijdens carnavalszaterdag ballonnen met lachgas verkocht vanuit een marktraampje. De verkopers hadden daarvoor geen vergunning volgens de politie. De Tilburgse fractie van het CDA is vol verbazing en geschrokken van de verkoop. Het CDA stelt daarom vragen over het voorval aan het college van burgemeester en wethouders.

“Wij vinden het schrikken en vooral onwenselijk. Ik ben erg benieuwd of dit wel mag. Wij denken dat er studenten achter zaten die er behoorlijk wat werk in hebben gestoken. Maar hadden zij wel een vergunning? En wat zorgt er dan voor dat de politie niet op kon treden?”, vraagt raadslid Joost van Puijenbroek zich af.

Politie

De Tilburgse politie laat weten dat de verkopers zeiden toestemming te hebben van de gemeente. "Na controle door de afdeling Handhaving bleek dit niet het geval. Hierop hebben wij hen laten vertrekken en medegedeeld dat zij niet meer met deze verkoop terug mogen komen", aldus de politie.

De ballonnen werden voor 2,50 euro per stuk verkocht. Het is niet duidelijk wie er zaterdag achter de verkoop zaten en hoe lang zij de ballonnen hebben verkocht. “Het ging om een geïmproviseerd kraampje, met daarachter een grote tank met lachgas”, legt Van Puijenbroek uit.

Gevaarlijk

Het gebruiken van patronen met lachgas is in principe niet strafbaar. Toch is er al jaren veel om te doen. Volgens Novadic-Kentron is het gebruik gevaarlijk. Lachgas geeft een korte roes, maar verkeerd of teveel gebruik van lachgas kan leiden tot zuurstofgebrek, hersenbeschadiging of onvruchtbaarheid.

“Het probleem is dat het onder de Warenwet valt. Daarmee is de verkoop in principe legaal, maar dat geldt voor slagroomspuiten en niet als geestverruimend middel. Met deze straathandel lijkt het op drugs dealen, binnen de regels van de wet", zo legt het raadslid het bezwaar van zijn partij uit.

Winkels

Verschillende winkels stopten al met de verkoop van de patronen aan minderjarigen. Webwinkel Bol.com kondigde zondag aan helemaal gestopt te zijn met het verkopen van lachgaspatronen.