Man ernstig gewond na botsing tegen boom in Valkenswaard

VALKENSWAARD - Een man is zondagmiddag ernstig gewond geraakt toen hij op de Abdijweg in Valkenswaard met zijn auto tegen een boom botste. Hij reed in de richting van de Achelse Kluis, aan de andere kant van de grens, toen de wagen door onbekende oorzaak van de weg raakte.

De auto kwam tegen een boom tot stilstand. De brandweer heeft de man uit het wrak gehaald. Het slachtoffer is met een ambulance uit België naar het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven gebracht.